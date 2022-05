Le debrief Bourse du 31 mai : le CAC 40 finit le mois sur une séance à -1,43%

information fournie par Boursorama • 31/05/2022 à 18:42

On est passé aux choses sérieuses pour cette dernière séance du mois avec un CAC 40 qui finit la journée en repli de 1,43% vers les 6.469 points et 7,8 milliards d'euros échangés.

Une baisse certes mais une baisse au final plutôt contenue quand on voit les chiffres de l'inflation en zone euro qui ont de quoi faire frémir : 8,1% sur un an en mai après 7,4 en avril... En France, ce chiffre ressort lui à 5,2%. Ajoutez à cela le prix du brut qui repart en hausse alors que les dirigeants européens ont acté d'un embargo en deux temps sur le pétrole russe et vous avez un cocktail fatal pour les marchés, sans compter le rendement des obligations d'Etat à dix ans qui remonte de part et d'autre de l'Atlantique...

D'ailleurs, les indices US qui faisaient relâche hier ont tout de suite été mis dans le bain. A 17h45, le Dow Jones abandonne 0,8% vers les 32.943 points, même tarif pour le Nasdaq est à -0,8% vers les 12.035 points.

Valeurs en hausse

Pétrolières et parapétrolières sont à l'honneur alors que le baril de Brent dépasse les 124 dollars. Rubis, GTT, TotalEnergies ou encore Maurel & Prom sont parmi les plus fortes hausses sur les différents indices...

A noter aussi sur le SBF 120, Valeo et Inter Parfums, inter parfums qui signe une 5e séance de hausse consécutive

Sur le SRD, Pierre & Vacances était recherché alors que le groupe a significativement réduit sa perte nette au premier semestre de son exercice 2021-2022, à -92,4 millions d'euros contre -342 millions un an plus tôt.

Enfin sur le CAC 40 c'est Kering qui confirme sa bonne orientation profitant aussi un petit peu de la recommandation de HSBC, passé de conserver à acheter avec un objectif de cours inchangé à 600 euros.

Valeurs en baisse

Ca continuer à se fissurer pour Maisons du Monde après le coup de tabac de vendredi et une petite stabilisation hier, le titre repart à la baisse alors que Citgroup est passé d'acheter à neutre sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 24... à 14 euros

Eramet cède 4,55% devant Orpéa qui met fin à sa séquence haussière.

Sur le CAC 40 c'est Veolia qui plie le plus nettement devant Airbus et Safran et Capgemini.

