Le debrief Bourse du 31 janvier : le CAC 40 finit janvier sur une hausse de 0,48%

information fournie par Boursorama • 31/01/2022 à 18:00

Encore une séance volatile à la Bourse de Paris pour clore ce mois de janvier, l'indice qui avait commencé en hausse a perdu du terrain avant de se redresser avec l'ouverture de Wall Street et de finir à +0,48% un petit peu au-dessus des 6999 points et 4,5 milliards d'euros échangés. Sur ce premier mois de 2022 l'indice aura finalement cédé un peu plus de 2%

Outre-Atlantique à 17h45, c'est assez contrasté entre le Dow Jones en très légère baisse et le Nasdaq continue lui sur sa lancée de vendredi avec une progression de 1,8% vers les 14.024 points alors qu'en attend cette semaine les résultats de plusieurs GAFA, Alphabet demain , Meta mercredi et Amazon jeudi.

Valeurs en hausse

On a Solutions 30 qui domine nettement les progressions du SBF 120

Albioma et McPhy energy grimpent également

out comme Ubisoft qui reprend sa hausse, c'est la valeur préférée de Morgan Stanley dans les jeux vidéo qui confirme son conseil à « surpondérer » avec un objectif de cours à 62 euros.

Sur le CAC 40, les valeurs de la tech STMicro et Dassault Systèmes sont aussi à l'honneur

Valeurs en baisse

Séance compliquée pour Casino -13,8%. Le distributeur a été contraint d'abaisser son objectif d'excédent brut d'exploitation en France pour 2021 en raison je cite d'un "quatrième trimestre 2021 (...) marqué en France par un marché conjoncturellement en retrait, dans des proportions plus fortes qu'attendues". Casino table donc désormais sur un repli de 1,7% de son EBE en France, à 1,28 milliard contre une progression attendue auparavant. Le distributeur publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et ses résultats annuels le 25 février. A noter qu'il entraine également Carrefour dans son sillage -5,32%

Bon sinon rien à faire les séances de baisse s'enchainent pour les acteurs de la dépendance Orpea et Korian. Ce matin le titre Orpea rebondissait mais il est reparti dans le rouge, alors qu'une action collective conjointe pourrait être lancée conte le spécialiste des maisons de retraite. Orpea qui a mis fin aux fonctions de son directeur général Yves Le Masne. C'est le président non exécutif du conseil d'administration d'Orpea depuis mars 2017, Philippe Charrier qui devient PDG avec effet immédiat.

Enfin malgré la bonne tenue du Brent à plus de 91 dollars, ça corrige sur Technip Energies ou Total Energies.

LG (redaction@boursorama.fr)