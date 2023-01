Le Debrief Bourse du 31 janvier : +0% sur la séance mais +9,5% sur le mois pour le CAC 40 !

information fournie par Boursorama • 31/01/2023 à 18:00

Dans l'attente des banques centrales, il y avait encore beaucoup d'incertitude et de nervosité pour cette séance avec un CAC 40 qui fait une jolie courbe en V sur la journée pour finir... à l'équilibre quasi parfait autour des 7082 points et 3,7 milliards d'euros échangés. Sur le mois de janvier, l'indice aura progressé de 9,5%.

Outre-Atlantique, les indices sont dans le vert à 17h45, sous une pluie de résultats. Le Dow Jones est à +0,3% vers les 33.811 points et le Nasdaq à +1,06% vers les 11.514 points. Côté statistique, nouveau chiffre rassurant concernant l'inflation avec un indice ECI sur les coûts de la main d'oeuvre qui a progressé de seulement 1% au quatrième trimestre, contre 1,2% attendu. Les investisseurs guetteront après la clôture les chiffres trimestriels d'Alphabet, Apple et Amazon.

Valeurs en hausse

Seb, c'était très bien, le groupe de petit électroménager a publié hier soir ses ventes provisoires, elles se montent à un tout petit peu moins de 8 milliards d'euros en 2022 en repli de 4,7% à périmètre et taux de change constants mais ce que les investisseurs ont apprécié c'est que Seb estime désormais que sa marge opérationnelle se situera dans le haut de la fourchette de 7% à 7,5%.

Euroapi aussi gagne du terrain, le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a annoncé qu'il avait redémarré progressivement la production de prostaglandines sur son site de Budapest le 19 janvier, production suspendue début décembre après une évaluation interne. La majeure partie de la production devrait reprendre d'ici la mi-avril.

Net rebond également d'Elior après la correction de la veille. Stifel a annoncé maintient sa recommandation "conserver" sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 2,90 à 3,10 euros. Rebond aussi pour SES Imagotag.

Sur le CAC 40, Stellantis termine en pole position devant Société Générale, Pernod Ricard et Renault.

A noter aussi sur le SRD, la fièvre spéculative ne lache pas la penny stock Erytech. La biotech gagne 22,5% aujourd'hui et +140% depuis le début de l'année. Attention à la surchauffe !

Valeurs en baisse

M6 n'était pas la chaîne qui monte aujourd'hui. La faute sans doute un peu à Barclays qui a abaisse sa recommandation de "pondération en ligne" à "sous-pondérer" tout en relevant son objectif de cours de 13,50 à 14,50 euros.

Française des Jeux se replie alors que HSBC abaisse sa recommandation de "conserver" à "alléger". Casino et Sartorius Stedim suivent et sur le CAC 40 c'est Arcelormittal qui est lanterne rouge devant Alstom et TotalEnergies.

Enfin, le cours d'Orpea est suspendu alors que, selon Libération, la Caisse des Dépôts et Consignations va prendre le contrôle du spécialiste de la dépendance, dont elle détiendra 50,2% du capital. Le quotidien précise qu'une partie des créanciers a accepté de "tirer un trait sur 70% de 3,5 milliards d'euros de dettes consenties au groupe privé de maisons de retraite" . L'accord valorise Orpea à 1,15 milliard d'euros et il devra être validé demain par le conseil d'administration de la CDC.

