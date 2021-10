Le debrief Bourse du 30 septembre : le CAC 40 finit le mois sur une baisse

information fournie par Boursorama • 30/09/2021 à 18:30

Bon, alors on y a cru en début de séance que le rebond allait se poursuivre et puis le CAC 40 a baissé toute la journée pour finir dans le rouge : -0,62% vers les 6520 points. Ce sont notamment les chiffres de l'inflation, bien supérieurs aux objectifs de la BCE qui alimentent cette défiance. En septembre, les prix en France ont augmenté de 2,7% en glissement annuel, un pic depuis 10 ans...

Aux Etats-Unis, les marchés sont une nouvelle fois en ordre dispersé avec, à 17h45 un Dow Jones qui est à -0,3% à 34.284 pts alors que le Nasdaq grimpe de 0,56% vers les 14.594 pts. Entre négociations tendues sur le plafond de la dette et dissensions entre démocrates sur le vote des deux plans de relance, ca tangue au Congrès pour Joe Biden, ce qui pèse aussi sur l'humeur des marchés...

Valeurs en hausse

Eutelsat dans les étoiles aujourd'hui après avoir indiqué avoir rejeté une proposition de rachat non sollicitée de Patrick Drahi. Avant cette annonce, selon Reuters des sources proches du dossier indiquiait que Patrick Drahi avait déposé une première offre, jugée insuffisante, mais que les discussions restaient actives. A noter que le mouvement profite aussi à l'autre opérateur satellitaire SES.

Derrière, ca monte pour deux biotechs, Valneva et DBV Technologies

Sur le CAC 40, c'est Vivendi qui est tête de file des hausses devant Publicis Groupe et TotalEnergies

Du côté des baisses,

Valeurs en baisse

Après avoir bien grimpé, Air France-KLM avait du plomb dans l'aide aujourd'hui et signe le plus fort repli du SBF 120 à -7,52%

Derrière, on retrouve Albioma et Solutions 30. La marge brute d'exploitation de ce dernier a légèrement reculé au premier semestre de 11,3 à 11,2%. Surtout le flux de trésorerie généré par l'activité a chuté de 84,6 à 7,2 millions d'euros sur un an ce qui a éclipsé au second plan la hausse de 35% du résultat net sur la période.

Elior Group n'était pas non plus dans son assiette

Sur le CAC 40, Carrefour ne positivait pas. Selon Le Monde, le groupe et la famille Mulliez auraient entamé des discussions au printemps dernier en vue d'un rapprochement avec son concurrent Auchan.

Enfin sur le SRD, Bénéteau faisait face à une mer agitée malgré une marge brute d'exploitation en progrès au premier semestre et des objectifs annuels confirmés. Il faut dire que le titre gagne encore plus de 35% depuis le début de l'année.

