Le debrief Bourse du 30 juin : Le CAC 40 réalise un sans faute !

30/06/2023

Le CAC 40 a pris sa revanche sur la semaine dernière et termine le semestre en beauté en enregistrant une cinquième séance de hausse consécutive.

Aujourd'hui, le marché réagit favorablement à la baisse de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique. En juin, le taux d'inflation annuel de la zone euro a diminué à 5,5%, par rapport à 6,1% au mois précédent, en raison d'une forte baisse des prix de l'énergie.

Bref le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 1,19% vers les 7 400 points dans un volume d'échanges de 4,49 milliards d'euros à la clôture.

Du côté des valeurs, seulement Orange, Worldline, Téléperformance et Alstom sont en baisse

A l'inverse, on retrouve Eurofins Scientific en tête de l'indice. Les valeurs bancaires sont également bien orientées, Société Générale avance de 1,06 %, bénéficiant d'un changement de recommandation de Deutsche Bank qui est passé de conserver à acheter sur le titre.

On passe sur le SBF 120, Casino poursuit sa descente aux enfers après avoir déjà perdu 32% la veille, le titre lâche 20% alors que le groupe a prévenu mercredi soir que dans tous les cas sa restructuration financière se traduirait par une méga-dilution pour ses actionnaires.

A l'inverse, Technip Energies domine le marché suivi de Mersen.

Puis on notera le retournement de situation pour Genfit. Dans la matinée le titre de la biotech gagne plus de 20% après les résultats positifs d'un essai de Phase III. Mais la tendance s'inverse complètement, le titre termine la journée sur une baisse de 8,74%.

Enfin on termine par les marchés américains, à la clôture parisienne, les indices outre-Atlantique étaient en territoire positif, le Dow Jones et le Nasdaq progressaient de 0,76% et 1,45% respectivement. Puis on notera aussi qu'Apple repasse la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

