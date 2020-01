Le debrief Bourse du 30 janvier : le coronavirus continue de plomber les marchés

Boursorama • 30/01/2020 à 18:29

Plombés par un regain d'inquiétude sur l'ampleur de l'épidémie de coronavirus, les marchés replongent. A Paris le CAC 40 clôture la séance en baisse - 1,40% vers les 5871 points.

Du côté des valeurs, les secteurs les plus exposés au risque de ralentissement de la croissance chinoise reculent. TechnipFMC est une nouvelle fois lanterne rouge de l'indice suivi par le géant de l'acier Arcelormittal 2,98et Total : 2,7%.

Après un timide rebond pendant deux jours, le baril de Brent repart à la baisse sous 59 dollars. Outre le coronavirus, la hausse plus forte que prévu des stocks américains pèse aussi sur les prix du brut.

les valeurs du luxe restent sous pression mais résistent. Le géant du luxe LVMH perd 2,13% en séance, Hermès 1,83% et Kering -1,20%. Des valeurs qui pourraient également souffrir de la baisse de la consommation à Hong kong.

Lanterne rouge du SBF 120, DBV est plombée par l'annonce d'une nouvelle augmentation de capital, non ouverte aux investisseurs particuliers. La biotech espère lever un peu plus de 150 millions de dollars, surtout auprès des investisseurs américains.

Derrière, ça reste compliqué pour SES Global. Le groupe est toujours plombé par le projet du sénat américain de ne dédommager les opérateurs satellitaires qu'à hauteur de 6 milliards de dollars pour libérer le spectre de fréquence nécessaire au déploiement de la 5G... contre 77 mds attendus.

Allez il y a quand même quelques hausses sur le marché français. Sur le SBF 120, Virbac, le spécialiste de la santé animale grimpe. Et Eurazeo affiche la plus forte hausse dopée par Berenberg. Le bureau d'études a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 67,30 à 76 euros.

On part maintenant aux Etats-Unis. La salve de bons résultats d'entreprises cotées publiés cette semaine comme Apple ou Microsoft n'ont pas permis de dissiper les craintes sur le virus chinois. Les opérateurs de marché ont également pris connaissance d'une croissance plus forte qu'attendu au 4e trimestre 2019 à +2,1%. Sur 2019, elle ressort à 2,3% au plus bas depuis trois ans. Ambiance morose donc à Wall Street qui ouvre la séance en baisse.