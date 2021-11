Le debrief Bourse du 29 novembre : Le CAC 40 rebondit après sa chute de vendredi...

information fournie par Boursorama • 29/11/2021 à 18:18

Le CAC 40 se reprend après son fort recul de vendredi. L'indice avait chuté de presque 5% après la découverte d'un nouveau variant en Afrique du Sud, potentiellement résistant aux vaccins. Les réactions boursières étaient certainement un peu excessives et permettent donc aux indices de se reprendre.

Le CAC 40 clôture donc en hausse de 0,54% à 6 776 points 25.

Dans l'actualité des valeurs, celles les plus affectées par la baisse de vendredi rebondissent. Unibail Rodamco Westfield passe de lanterne rouge à lanterne verte sur le CAC 40.

Le luxe, aussi, se reprend après son recul. Le titre STMicroelectronics gagne, quant à lui, 2,41%.

TotalEnergies, de son côté, profite du rebond du pétrole, qui avait lourdement chuté sous la crainte d'éventuels confinements. Parallèlement, J.P. Morgan a relevé son objectif de cours à 58 euros contre 52 auparavant.

Sur le SBF 120, les biotechs profitent toujours de la situation. Valneva et DBV Technologies trônent au sommet de l'indice. La restauration collective aussi se reprend : Elior gagne 3,48%.

Coté baisses, Carrefour, Renault et Air Liquide sont lanternes rouges du CAC 40.

Sur le SBF 120, c'est Faurecia qui chute à la dernière place. L'équipementier automobile abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2021. Les recettes des ventes seront comprises entre 15 et 15,5 milliards d'euros, contre environ 15,5 milliards précédemment. Valeo recule aussi, dans le sillage de l'annonce.

Plastic Omnium complète le trio des baisses les plus fortes sur le SBF 120.

Outre-Atlantique, les Bourses aussi se reprennent. Après des baisses de plus de 2% vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 1% et 1,70% à la clôture parisienne.