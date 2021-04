Le debrief Bourse du 27 avril : le CAC 40 un peu atone

Boursorama • 27/04/2021 à 18:43

Les investisseurs restent prudents alors que la Fed entame sa réunion de deux jours au terme de laquelle elle devrait sans surprise confirmer sa politique monétaire très accommodante. Toutefois toute variation dans les éléments de langage sera scrutée attentivement... Pendant ce temps les nombreuses publications trimestrielles se poursuivent....

Le CAC 40 termine la séance en léger repli vers les 6273 points.

Du côté des valeurs,

Ce sont les bancaires qui occupent le haut du podium. Avec Société Générale qui gagne plus de 2%. Crédit Agricole est dopé par Citigroup qui revoit son objectif de cours à la hausse à 13,90 euros contre 11,70 euros. Le titre gagne 1,35%.

Unibail-Rodamco-Westfield affiche une deuxième séance haussière.

A la hausse également, Schneider Electric qui après avoir vu son chiffre d'affaires progresser de 13,5% en données organiques au premier trimestre a relevé ses objectifs pour 2021. L'action a atteint un pic à 140,62 euros en séance et progresse de 0,73%.

A contrario, Michelin perd pour sa part 1,60% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux attentes et la confirmation jugée prudente de ses perspectives pour cette année.

L'aéronautique est également en baisse avec Airbus et Safran, deuxième et troisième plus forts reculs sur la séance. Le secteur est pénalisé par General Electric qui accuse une chute de 20% de son bénéfice au premier trimestre, conséquence directe de la diminution de la demande sur ses activités de moteurs d'avions.

Dans l'actualité du SBF 120, Lagardère cède du terrain après avoir confirmé des rumeurs évoquant un potentiel changement de statut pour devenir une société anonyme.

En repli également, BioMérieux lourdement sanctionné après la révision à la baisse de sa prévision annuelle de chiffre d'affaires. La progression de la vaccination entraîne évidemment et mécaniquement un recul des ventes de tests PCR.

Côté hausses, les investisseurs applaudissent Alten qui a, in fine, connu un premier trimestre moins mauvais que prévu. Portzamparc a d'ailleurs relevé son objectif de cours à 100,80 euros contre 89,10 euros.

EDF grimpe aussi après des informations évoquant un accord proche, en vue de la réorganisation du groupe français, selon des sources de marché. Pour rappel, la France tente depuis plusieurs mois de finaliser ses négociations avec la Commission européenne en vue d'une nouvelle régulation du parc nucléaire d'EDF.

Solutions 30 également en hausse. Le groupe en pleine tourmente publiera demain après Bourse ses résultats annuels.

Outre-Atlantique, c'est également l'attentisme qui domine après des records hier et alors que les résultats trimestriels d'Alphabet et de Microsoft sont attendus ce soir après la clôture.