Le debrief Bourse du 26 novembre : le CAC 40 aussi fêtait Thanksgiving...

Boursorama • 26/11/2020 à 18:22

C'est thanksgiving aux Etats-Unis, les marchés américains sont fermés et ne rouvriront demain que pour une demi-séance alors forcément, il ne fallait pas s'attendre à des mouvement d'ampleur à Paris. Le CAC 40 a donc gentiment temporisé autour de son point d'équilibre pour finir à -0,08% vers les 5567 points, avec des volumes réduits : 2,5 milliards d'euros échangés.

Valeurs en hausse

La biotech Genfit termine en tête des hausses devant Biomérieux. l'équipementier auto plastic omnium est lui toujours porté par la révision hier de ses prévisions pour le second semestre grâce à un marché automobile mieux orienté. Invest Securities relève d'ailleurs son opinion sur le titre de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 22,50 à 35,10 euros

Derrière on retrouve Ipsen et Sodexo

Sur le SRD, ce sont aussi les biotechs qui font le show à l'image de Nicox. +23% sans véritable motif. Hier, le groupe avait annoncé une initiation de couverture par Kepler Cheuvreux, à l'achat avec un objectif de cours à 10 euros. On retrouve Erytech juste derrière avec une belle hausse là aussi +15,2%.

Sur le CAC 40, les valeurs plutôt défensives sont en tête du palmarès à l'image de STMicro, Essilorluxottica ou encore Sanofi et Air Liquide.

Valeurs en baisse

Du côté des baisses, l'opérateur SES était lanterne rouge du SBF 120 devant Ipsos, Tarkett et Elior

Dans le rouge aussi Rémy Cointreau (-1,8%) malgré des semestriels supérieurs aux attentes et des perspectives encourageantes. Pour son premier semestre 2020-21 clos fin septembre, le groupe de spiritueux a affiché un résultat net part du groupe hors éléments non-récurrents en repli de 23% à 65,2 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante en baisse limitée de 1,7 point, à 24,7%. Le titre reste toutefois très bien valorisé ce qui explique ce repli.

Sur le CAC 40 outre Renault Carrefour et Airbus marquent les baisses les plus nettes.

LG (redaction@boursorama.fr)