Le debrief Bourse du 25 mai : et encore une séance dans le rouge à Paris

information fournie par Boursorama • 25/05/2023 à 18:30

Quatre à la suite pour le CAC 40 qui aura pour l'instant passé toute la semaine à perdre du terrain. C'était plutôt plus léger aujourd'hui avec un indice qui clôture à -0,33% vers les 7.230 points et un peu plus de 3 milliards d'euros échangés, pas énorme donc.

Aux Etats-Unis, toujours pas de sortie par le haut dans les négociations su le relèvement du plafond de la dette et un Dow Jones qui recule de 0,55% à 18h alors que le Nasdaq prend 1,39% vers les 12.658 points, porté notamment par la star du jour : Nvidia. Bossté par l'IA, le spécialiste des processeurs a fait état de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre de son exercice 23-24 mais a surtout publié une prévision incroyable pour son deuxième trimestre, qui représenterait une hausse de 64% par rapport au même trimestre de 2022. Il prend près de 27% en séance et s'approche de la barre des 1.000 milliards de capitalisation.

Valeurs en hausse

Soitec domine le SBF 120 porté par la bonne orientation de la tech et par Morgan Stanley qui a initié le suivi du titre avec une recommandation "surpondérer" et un objectif de cours de 173 euros. Le bureau d'études anticipe un doublement des revenus du groupe au cours des trois prochaines années et un Ebita multiplié par plus de 3 grâce à une application de plus en plus large de sa technologie.UBS a réaffirmé sa recommandation à "achat" mais en ajustant légèrement son objectif de cours de 180 à 178 euros.

SES Imagotag arrive derrière.

Sur le CAC 40, c'est Schneider Electric qui se distingue devant Dassault Systèmes, Hermès et Legrand.

Et c'est Adocia qui rebondit de plus de 10% sur le SRD après quatre séances de baisse.

Valeurs en baisse

Derichebourg finit en net repli dans la foulée de sa publication. Au titre du premier semestre de son exercice 2022-2023, le spécialiste des services environnementaux a dévoilé un résultat net de 72 millions d'euros, en recul de 39,1% par rapport à l'an passé. Son EBE courant a diminué de 21,1% à 179,2 millions d'euros.

Teleperformance recule aussi tout comme Nexans et Vallourec.

LG (redaction@boursorama.fr)