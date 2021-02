Le debrief Bourse du 24 février : le CAC 40 rebondit en fin de séance

Boursorama • 24/02/2021 à 18:12

Jolie cette remontada du CAC 40 aujourd'hui. Après un parcours en dents de scie, l'indice français a basculé plus nettement dans le rouge en début d'après-midi, puis, grâce à une remise en marche des moteurs, il finit à +0,31% vers les 5.798 points.

La hausse du rendement du T-bond à 10 ans américain au-dessus de 1,4%, à 1,43%, continue à alimenter la crainte des investisseurs sur une poussée de l'inflation.

De quoi écouter à nouveau attentivement Jerome Powell. Rassurant hier devant le Sénat, le président de la Fed s'adresse aujourd'hui à la Chambre des représentants dans le cadre de son discours semestriel de politique monétaire.

En attendant, on est dans le vert sur les marchés américains à 17h45 avec un Dow Jones à +0,65% vers les 31.743 points à 17h45 et un Nasdaq à +0,2% vers les 13.494 points

Valeurs en hausse

Et le moins qu'on puisse dire c'est que Fnac Darty a agité le marché aujourd'hui. Le chiffre d'affaires du distributeur est ressorti quasi-stable en 2020 grâce au dynamisme des ventes en ligne. Mieux, la reprise du dividende à 1 euro par action a plu aux investisseurs ainsi qu'une feuille de route ambitieuse. Dans le cadre de son plan stratégique "Everyday", le groupe prévoit ainsi de réaliser au moins 30% de son chiffre d'affaires sur le web d'ici 2025. A noter que le titre prend plus de 40% sur les six derniers mois.

4e séance de hausse consécutive pour Elior et Air France-KLM qui figurent également en haut de tableau.

Le Brent lui grimpe de 3% vers 67 dollars le baril ce qui bénéficie à TechnipFMC et, dans une moindre mesure, à Vallourec et CGG

Solvay a trouvé la formule (+5,81%). Malgré une année 2020 difficile, le groupe de chimie a dégagé un cash-flow libre record de 963 millions d'euros et a également relevé son objectif d'économies à horizon fin 2024 de 300 à 500 millions.

Sur le CAC Airbus vole plus haut que les autres devant

Crédit Agricole c'est notamment JP Morgan passé de "neutre" à "surpondérer" qui soutient la tendance.

Stellantis gagne aussi 2,6%. Citi a repris la couverture de la valeur à "achat" avec un objectif de cours de 20 euros.

Valeurs en baisse

Après un petit rebond hier Technip Energies continue à corriger devant Neoen et Albioma

Lagardère est également mal orienté

Et puis sur le CAC 40, c'est L'Oréal qui est lanterne rouge devant LVMH.

LG (redaction@boursorama.fr)