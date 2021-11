Le debrief Bourse du 23 novembre : la remontée des taux longs dégrade les marchés actions

information fournie par Boursorama • 23/11/2021 à 18:30

Le CAC 40 continue de baisser et passe sous les 7100 points. Un sentiment de prudence se ressent, les investisseurs suivant de près l'évolution de la situation sanitaire en Europe. De plus, les taux longs prolongent leur hausse, ce qui dessert les marchés actions.

Le CAC 40 clôture donc la séance en baisse de 0,85% à 7044 points 62.

Du côté des valeurs en hausse, Alstom domine le CAC 40.

Unibail Rodamco Westfield annonce avoir un conclu un bail de neuf ans pour la tour Trinity à la Défense. La valeur ignore la tendance et monte de 1,49%.

TotalEnergies profite du rebond du cours du pétrole et gagne 1,16%.

Les valeurs bancaires et financières, comme AXA, BNP Paribas ou Société Générale, profitent de la hausse des taux longs.

Sur le SBF 120, c'est Valneva qui reprend des couleurs après sa chute surprise de la veille.

Pour ce qui est des valeurs en baisse, Eurofins est lanterne rouge du CAC 40.

Le secteur de la tech est lui malmené par la remontée des taux. Dassault Systèmes, STMicroelectronics et Capgemini perdent environ 3%.

Et plus grosse baisse de la journée, Trigano décroche de plus de 10%. Le constructeur de camping-car a publié d'excellents résultats avec un bénéfice net en hausse d'environ 60% en 2020-2021. Son chiffre d'affaires augmente lui de plus de 34%. Mais l'entreprise a fait part de perspectives assez pessimistes et explique sa production risque de ralentir en raison de problèmes logistiques ; ce que le marché sanctionne.

De son côté, McPhy accélère ses pertes.

Enfin, Outre-Atlantique, les Bourses étaient aussi secouées par la remontée des taux. Le Nasdaq et le S&P 500 perdent tous deux de plus de 1%.