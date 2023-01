Le debrief Bourse du 23 janvier : l’attentisme gouverne en ce début de semaine

information fournie par Boursorama • 23/01/2023 à 17:32

Les investisseurs se montrent peu enclins à prendre des risques en ce début de semaine. Une semaine qui sera d'ailleurs marquée par plusieurs publications annuelles d'entreprises à l'instar de STMicro ou de LVMH.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,52% vers les 7032 points dans des volumes d'échanges très faibles ; 2,4 milliards d'euros.

Du côté des valeurs,

La foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield bénéficie d'un relèvement de recommandation à « surperformance » contre « neutre » de la part de Exane Bnp Paribas. Le titre termine en tête du CAC 40 avec une hausse de 4,79%.

Alstom est aussi en progression : +3,38%.

Tout comme STMicro qui publiera ses résultats annuels jeudi, et qui avance de 2,63%.

A contrario, des valeurs défensives comme Sanofi et Air Liquide sont lanterne rouge de l'indice, et perdent respectivement 0,88% et 0,83%.

Sur le SBF 120, Atos progresse de 2%. Le titre bénéficie de cette information du Journal du Dimanche selon laquelle le groupe français Astek a exprimé son intérêt pour un rachat de d'Evidian. Evidian, c'est la branche d'Atos qui regroupe les activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big data et sécurité.

En progression aussi, Faurecia. Presque 5% de hausse à la clôture.

Remy Cointreau est également recherché après le relèvement de Citigroup qui passe à acheter sur le titre et relève son objectif de cours à 200 euros contre 178.

A l'opposé, le compartiment de la chimie souffre pour sa part de la chute de l'allemand Symrise qui alerte sur son niveau de marge.

Enfin, on termine comme tous les jours par les marchés américains. La Bourse de New York est orientée à la hausse portée par un vent d'optimisme à l'entame de la saison des résultats.

Voilà c'est tout pour ce soir mais n'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.