Le debrief Bourse du 22 mars : hausse prudente pour le CAC 40 avant la Fed

information fournie par Boursorama • 22/03/2023 à 18:15

Il y avait forcément de l'attentisme aujourd'hui avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux. Est-ce que ce sera 25 points de base, comme beacuoup d'observateurs le pensent ? 50, ce qui serait mal reçu par les marchés ? 0, ce qui poserait d'autres questions sur la solidité du système financier américain. Le CAC 40 a donc joué la montre mais signe quand même une 3e séance de hausse consécutive à +0,26% vers les 7.131 points et 2,9 milliards d'euros échangés, petite séance donc.

De l'autre côté de l'Atlantique non plus, on ne prend pas trop de risque. A 17h45, on a un Dow Jones à -0,1% vers les 32.513 points et un Nasdaq presque à l'équilibre vers les 11.852 points. Côté valeur, on reparle de Gamestop. Le distributeur de jeux vidéo américain, qui avait été porté par les achats massifs d'investisseurs individuels en 2021, grimpe de 35% alors qu'il a dévoilé son premier profit trimestriel depuis deux ans.

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, c'est Nexans qui termine en tête devant Dassault Aviation et Technip Energies. La compagnie parapétrolière signe la 2e plus forte progression de l'indice depuis le début de l'année avec un gain de près de 40%.

L'Oréal finit de son côté en première position du CAC 40. UBS a réaffirme sa recommandation "achat" sur le leader mondial des cosmétiques assortie d'un objectif de cours maintenu à 404 euros. JP Morgan a, de son côté remonté, son objectif de 350 à 370 euros.

Pernod Ricard, Danone et STMicro complètent ce quatuor des meilleures progressions.

Valeurs en baisse

Les foncières étaient à la peine aujourd'hui avec le repli marqué d'Unibail-Rodamco-Westfield, Klépierre, Covivio et Carmila. Pour Unibail, Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours de 68 à 61 euros avec une recommandation à "vendre". Pour rappel, le marché de référence pour la foncière sera Euronext Paris à partir du 14 avril prochain.

Déjà oublié le rebond pour Antin Infrastructures Partners qui repart nettement dans le rouge : -6,13%.

Enfin sur le CAC 40 derrière Unibail-Rodamco-Westfield, on retrouve Capgemini et les financières marquent le pas à nouveau à l'image de Société Générale, Axa et BNP Paribas.

LG (redaction@boursorama.fr)