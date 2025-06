information fournie par AFP Video • 18/06/2025 à 17:52

Israël et l'Iran multiplient les frappes aériennes et les tirs de missiles depuis le 13 juin et le début de l'attaque lancée par Israël sur la République islamique. Benjamin Netanyahu dit vouloir frapper "tous les sites du régime" iranien et infliger un "coup réel au programme" nucléaire de Téhéran. Pour bien comprendre ce qui est en jeu, voici ce qu'il faut savoir sur le programme nucléaire iranien.