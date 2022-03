Le debrief Bourse du 21 mars : le CAC 40 souffle après son rebond récent

information fournie par Boursorama • 21/03/2022 à 18:34

Alors que les négociations russo-ukrainiennes ont peu, voire pas avancé ce week-end, l'indice français commence la semaine sur une baisse de 0,57% vers les 6582 points et 3,5 milliards d'euros échangés. On revient sur des séances plus normales en termes de volumes. Quant à la variation, Il faut dire les principaux indices boursiers mondiaux ont connu la semaine dernière leur meilleure performance hebdomadaire depuis 2020 d'où sans doute ce besoin de souffler...

De l'autre côté de l'Atlantique, c'est rouge aussi pour le Dow Jones à 17h45 : - 0,33% vers les 34.639 points et c'est un équilibre légèrement vert pour le Nasdaq : +0,08% vers les 13.905 points.

Valeurs en hausse

on retrouve les actions liées aux métaux et à l'énergie à nouveau en tête du SBF 120 alors que le baril de Brent repart de l'avant, gagnant plus de 6% à 115 dollars le baril.

C'est le cas une nouvelle fois pour Arcelormittal, Eramet, CGG, Vallourec, Rubis... Concernant Vallourec, le groupe annonce qu'il a décidé de sélectionner Philippe Guillemot pour succéder à Edouard Guinotte en tant que PDG, nomination pour un mandat de quatre ans et prenant effet immédiatement. Philippe Guillemot était jusqu'à récemment directeur général d'Elior Group.

Les valeurs liées à la défense se distinguent également à l'image de Dassault Aviation ou de Thales...

Valeurs en baisse

On retrouve Veolia lanterne rouge du SBF 120 devant Atos, pénalisé par des prises de bénéfices après sa séquence haussière.

Orpea aussi est sous pression alors que selon Le Monde le prérapport commandé par les pouvoirs publics serait accablant pour le groupe, confirmant, je cite « les économies réalisées par le groupe grâce à l'argent public et un fonctionnement hypercentralisé aux dépens de la qualité des soins des résidents ».

Sur le CAC 40, en plus de Veolia, ce sont Danone, Safran et L'Oréal qui signent les replis les plus marqués.

LG (redaction@boursorama.fr)