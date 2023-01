Le debrief Bourse du 20 janvier : le CAC 40 regagne (un peu) d’altitude

information fournie par Boursorama • 20/01/2023 à 17:35

Après avoir brutalement interrompu son rally haussier hier, la Bourse de Paris reprend un peu de hauteur.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,63% vers les 6995 points.

Du côté des valeurs,

Le luxe se reprend avec EssilorLuxottica qui progresse de 2,05%, plus forte hausse de l'indice. Dans une moindre mesure, Hermès et LVMH regagnent un peu de terrain. +0,84% pour le premier, +0,8% pour le second.

De son côté, Thalès est toujours orienté à la hausse : + 1,91%.

En progression également, Airbus : + 1,71%. Le constructeur européen est en effet sur le point de remporter une grosse commande de la part d'Air India. Résultat Safran en profite également : 1,73%.

A l'inverse, Dassault Systèmes enchaîne une troisième séance de baisse : -1,56%.

Michelin se replie aussi, de presque 2%, plus forte baisse de l'indice. En cause notamment, Royal Bank of Canada qui annonce avoir dégradé son opinion sur le titre ramenée de « surperformance » à « performance sectorielle ».

Sur le SBF 120, les équipementiers automobiles sont également à la peine. Faurecia recule après la dégradation de Jefferies de « achat » à « sous-performance ».

Pendant ce temps, Imerys se distingue profitant d'une note de Kepler Cheuvreux dans laquelle la société initie la valeur à l'achat.

Enfin terminons comme chaque jour par les marchés américains où la Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé. Le Nasdaq est soutenu par le redressement de Netflix au quatrième trimestre tandis que les deux autres indices sont toujours à la peine.

