information fournie par AFP Video • 22/07/2024 à 13:36

Le salon aéronautique international de Farnborough débute dans le Hampshire, au Royaume-Uni. Quelque 75.000 visiteurs professionnels et plus de 1.200 exposants sont attendus pendant cinq jours sur l'aéroport du sud-ouest de Londres, habituellement utilisé par les vols d'affaires pour ce salon bisannuel, l'un des plus importants au monde. IMAGES