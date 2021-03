Le debrief Bourse du 1er mars : le CAC 40 débute le mois en fanfare

Boursorama • 01/03/2021 à 18:17

Après une fin de semaine compliquée, le CAC 40 est bien reparti en avant. Il clôture la première séance de mars avec une nette progression de 1,57% vers les 5793 points, porté par le franc rebond de la bourse américaine. La baisse des taux à 10 ans apaise pour le moment la crainte des investisseurs qui ont en plus pris connaissance de statistiques bien orientées, notamment un indicateur des directeurs d'achat manufacturier à 57,9 en février en zon euro.

Outre-Atlantique, entre baisses des treasuries, un bon indice ISM manufacturier pour février, avancées du plan de relance et l'autorisation du vaccin Johnson & Johnson contre la covid-19, les marchés démarrent en trombe. Qu'on en juge : a 17h45, le Dow Jones gagne 2,16% vers les 31.600 points, le Nasdaq est à +2,44% vers les 13.513 points.

Valeurs en hausse

Décidément, les séances se suivent et ne se ressemblent pas pour Technip Energies. Le titre est aujourd'hui boosté par des avis d'analystes. J.P. Morgan entame le suivi avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 16,10 euros. Morgan Stanley débute sa couverture avec un conseil à "surpondérer" et un objectif de cours de 14,30 euros.

Sopra Steria rebondit après la baisse qui avait suivi la publication de ses résultats annuels vendredi. Invest Securities reste à "achat" avec un objectif de cours ajusté de 163 à 156 euros.

Ca va bien aussi pour McPhy Energy et Lagardère.

Sur le CAC 40, c'est Airbus qui vole plus haut alors que la presse annonce une commande prochaine de la part la compagnie aérienne Saudi Arabian Airlines. Safran grimpe également (+3,5%)

Kering, lui, profite du coup de pouce de Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre de "conserver" à "achat" pour viser 630 euros.

Valeurs en baisse

On assiste à des prises de bénéfices sur Vallourec alors que le Brent cède 2% à 64,65 dollars le baril

Casino est aussi à la peine alors que le fonds Vesa Equity Investment, détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et son partenaire slovaque Patrik Tkac, a franchi en baisse le 23 février le seuil de 5% des droits de vote du groupe

Repli aussi pour les valeurs techno STMicroelectronics et Soitec

LG (redaction@boursorama.fr)