Le debrief Bourse du 19 octobre : grosse panne et petite baisse pour le CAC 40 !

Boursorama • 19/10/2020 à 18:48

C'est une sacrée séance pour commencer la semaine. Euronext a rencontré ce matin un important problème technique empêchant les transactions entre 9h48 et 12h45. Elle a repris sur les actions à la mi-journée mais est restée interrompue sur les produits de Bourse et les trackers.

Nouveau rebondissement en fin de séance au moment du fixing avec un brusque pic à la baisse puis une remontée presque immédiate et un CAC 40 qui continue de coter bien après l'heure de cloture normale. A 18h05, l'indice s'inscrivait en repli de 0,12% vers les 4929 points.

Les variations de cours données dans la vidéo sont à prendre avec de sérieuses réserves alors que des actions comme Saint-Gobain, BioMmérieux, Arkema, Rexel et Eiffage affichent des variations pour le moins surprenantes. On y verra peut-être plus clair demain.

Ce matin on a en tout cas appris que la croissance chinoise s'est établie à 4,9% en glissement annuel au 3e trimestre, mieux qu'au 2e trimestre (+3,2%), mais inférieur aux attentes du consensus, qui visait une +5,5%.

Aux Etats-Unis, les marchés vivent toujours dans l'espoir de mesures de relance imminentes mais le Dow Jones reculait de 0,26% vers les 28.532 points à 18h05 et le Nasdaq de 0,22% à 11.648 points.

Valeurs en hausse

Les foncières étaient à l'honneur aujourd'hui avec Unibail-Rodamco-Westfield. Derrière, on retrouve Mercialys qui communiquait ses résultats trimestriels ce soir à 18h. Covivio est également bien orienté.

Getlink était sur les bons rails. Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires s'élève à 252,1 millions d'euros, certes en retrait de 17% mais supérieur aux attentes du consensus des analystes. Le groupe n'a pas été sanctionné pour l'abandon de son objectif d'excédent brut d'exploitation annuel en raison de la crise sanitaire.

Sur le CAC 40, 2e journée de rebond pour Airbus après cinq séances consécutives dans le rouge. Berenberg a réaffirmé sa recommandation d'achat avec un objectif de cours confirmé à 76 euros.

Valeurs en baisse

Toujours volatil en ce moment, Lagardère subit des prises de bénéfices. Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation de «conserver» à «alléger» tout en relevant son objectif de cours de 15 à 18 euros. Par ailleurs, selon BFM Business, le groupe envisagerait un prêt garanti par l'Etat de plusieurs centaines de millions d'euros pour sa filiale Relay.

Ça se replie aussi pour Neoen et Rémy Cointreau qui dévoilera demain matin avant Bourse les résultats semestriels de son exercice 2020-2021.

Sur le CAC 40, si on oublie Saint-Gobain, c'est Alstom, L'Oréal et Total qui se repliaient le plus fortement.

LG (redaction@boursorama.fr)