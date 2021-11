Le debrief Bourse du 19 novembre : le CAC se replie avec le rebond de l'épidémie de Covid-19

information fournie par Boursorama • 19/11/2021 à 17:40

Allons bon, voilà qu'on se remet à parler confinement en Europe à l'image de ce qui se passe actuellement en Autriche qui connaît une reprise de l'épidémie de Covid-19, et la situation est préoccupante dans plusieurs autres pays dont l'Allemagne.

De quoi faire tousser le CAC 40 qui finit la journée sur un repli de 0,42% vers les 7112 points dans des volumes importants près de 5,3 milliards d'euros échangés en cette journée des "trois sorcières", marquée par la volatilité des échanges en raison de l'expiration de toute une série de produits dérivés.

Mais grâce à un bon début de semaine, l'indice français parvient tout de même à gagner 0,29% sur cinq séances.

Outre-Atlantique, à 17h45, le Dow Jones aussi s'enrhume : -0,46% vers les 35704 points quand le Nasdaq lui ne s'en laisse pas compter et grimpe de 0,6% vers les 16.101 points, le regain d'inquiétude profitant aux valeurs de croissance.

Valeurs en hausse

Vallourec rebondit de belle manière et figure en tête du SBF 120 après le sévère repli d'hier

On revient vers les valeurs défensives ce qui profite à Sartorius Stedim, Biomérieux ou encore Eurofins Scientific

Sur le CAC 40, Hermès reste bien en selle ! Toujours porté par une rumeur d'entrée dans l'Euro Stoxx 50, le groupe de luxe a décroché un nouveau record historique en clôture à 1675,50 euros et finit largement en tête de l'indice.

Valeurs en baisse

Les valeurs liées au tourisme dont ADP ou Airbus sont également logiquement pénalisées

La perspective reconfinements en Europe et la chute attendue de la demande de pétrole qui va en découler pèsent sur le cours du Brent qui repasse largement sous les 80 dollars le baril d'où le décrochage de TechnipFMC, Technip Energies et Totalenergies.

C'était aussi le gros coup de frein pour les valeurs de l'auto, Faurecia ou Renault et sur le CAC 40 et la séance était difficile aussi pour les bancaires à l'image de BNP Paribas et Société Générale pénalisées par la baisse des rendements obligataires.

A noter enfin sur le SRD, Artmarket, toujours aussi volatil. Après la séquence de fortes hausses, 4e séance de baisse consécutive : -30% aujourd'hui.

LG (redaction@boursorama.fr)