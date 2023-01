Le debrief Bourse du 19 janvier : première vraie pause depuis le 1er janvier

information fournie par Boursorama • 19/01/2023 à 18:09

Et voilà Paris interrompt brutalement sa séquence haussière, la plus longue depuis mi-novembre 2021.

Des indicateurs américains ravivent en effet le spectre de l'inflation laissant ainsi de côté l'enthousiasme des derniers jours suscité par la réouverture de l'économie chinoise.

Bref, le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 1,86% de vers les 6951 points.

Du côté des valeurs,

Thalès revient en force et fait figure de valeur défense, le titre avance de 1,59% et s'impose en tête du CAC 40

Pernod Ricard et Danone sont également bien orientées et gagnent respectivement 0,65% et 0,46%.

A contrario, STMicro recherché hier se replie : - 3,71%, plus forte baisse de l'indice. Tout comme d'autres valeurs de la tech à l'image de Worldline : -3,34%.

Le luxe est pénalisé par des prises de bénéfices. LVMH lâche 3,16%, Hermès -2,86%.

Sensible à la conjoncture économique, les matières premières dégringolent également.

Sur le SBF 120, on note que les valeurs délaissées en 2022, et qui avaient bien performé en ce début d'année, sont de nouveau malmenées, c'est le cas d'Orpea ou de Solutions 30.

Toujours sur l'indice large, et à l'opposé, Accor grimpe soutenu par une note de Barclays, passé de « sous-pondérer » à « pondération en ligne » sur le titre. Et Virbac s'offre la plus forte hausse. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires annuel en croissance de 9,6% à taux de change et périmètre comparables.

Enfin, outre-Atlantique, la Bourse de New York recule dans les premiers échanges. Les investisseurs continuant de réduire leur exposition aux actions avec la perspective d'une récession.