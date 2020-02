Le debrief Bourse du 19 février : le CAC 40 repart à la hausse

Boursorama • 19/02/2020 à 18:24

Des compagnies aériennes mises en difficulté par la crise sanitaire renflouées par la Chine. Rien n'est encore confirmé par Pékin mais l'information dévoilée par Bloomberg rassure. D'autant plus que les derniers chiffres officiels montrent une diminution du nombre de cas de pneumonie virale... Bref, il n'en fallait pas plus pour éclipser le mauvais épisode d'Apple hier. A Paris, le CAC 40 repart à la hausse et termine vers les 6111 points.

Sur le front des valeurs, STMicro le spécialiste des semi-conducteurs très sanctionné hier après l'avertissement d'Apple sur ses capacités de production repart à la hausse en fin de journée pour terminer en tête de l'indice phare + 4,60%.

TechnipFMC grimpe de presque 3%. Le parapétrolier est soutenu par la progression des cours du pétrole. En effet, à la faveur des annonces de la Chine, le baril de Brent progresse de 2% à presque 59 dollars.

Parmi les hausses, Renault créé la surprise. Après avoir vu sa note de crédit dégradé par l''agence de notation Moody's, le groupe affiche finalement + 2,49% en clôture.

Sur le SBF 120, Tarkett grimpe + 7,96%. à la faveur d'un relèvement de recommandation de « neutre » à « surperformance » du courtier Exane. Le fabricant de revêtements de sols est également porté par des résultats publiés en fin de semaine dernière, légèrement supérieurs aux attentes.

Maisons du Monde est également très bien orienté + 3,44%. Teleios Capital Partners se renforce au capital du distributeur spécialisé dans les articles de déco et de mobilier. Fin janvier, le groupe avait fait état d'une forte croissance des ventes en 2019 par rapport à 2018, et ce malgré le contexte social en France.

Côté automobile, Plastic Omnium, tout comme Faurecia, a su résister face au marasme du secteur. L'équipementier automobile qui a dévoilé ses résultats annuels affiche un chiffre d'affaires en progression pour 2019. Le titre est cependant très volatile ...Après avoir grimpé en séance, Plastic Omnium a finalement été victime d'une prise de bénéfices, avant de repartir à la hausse 0,77%

Du coté des baisses, Carrefour, Le groupe affichait la plus forte hausse du CAC 40 hier mais se retrouve aujourd'hui pénalisé par une prise de bénéfices. -1,53%. La publication d'un bénéfice d'exploitation annuel inférieur aux attentes plombe également Atos -3,65%

Outre-Atlantique, les marchés ouvrent à la hausse en attendant le compte -rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la FED.