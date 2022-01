Le debrief Bourse du 18 janvier : le CAC 40 de nouveau dans le rouge

information fournie par Boursorama • 18/01/2022 à 18:16

A une semaine de la réunion de la Fed, la perspective d'un resserrement de la politique monétaire est au cœur des préoccupations des investisseurs.

Le CAC 40 efface son rebond de la veille, et lâche 0,94% pour terminer vers les 7133 points.

Du côté des valeurs,

Le compartiment de la tech, sensible aux anticipations de hausse des taux d'intérêt, est de nouveau à la peine. Worldline recule de 3,86%, plus forte baisse de l'indice, Teleperformance lâche 2,74%.

Le luxe subit lui aussi des prises de bénéfices. L'Oréal perd 2,4%, Kering -2%, LVMH :-1,95%.

A contrario et contre la tendance, le secteur pétrolier est toujours à la hausse. TotalEnergies s'offre la deuxième plus forte progression sur l'indice : +1,5%. Le baril de Brent évolue actuellement à son plus haut niveau depuis octobre 2014, 87 dollars le baril. Il a même atteint 88 dollars.

Sur le SBF 120 aussi, le secteur parapétrolier continue de grimper.

En progression aussi sur l'indice large, OVH Cloud. Goldman Sachs a en effet relevé son objectif de cours de 24 à 26,40 euros, tandis que Citi a porté le sien de 28 à 33 euros.

Mais la star du jour c'est Ubisoft qui profite de cette actualité de Microsoft qui met la main sur Activision Blizzard pour un montant de 68,7 milliards de dollars. Dans une note, l'intermédiaire Midcap se demande si Ubisoft ne sera pas la prochaine cible dans le secteur des jeux vidéo, et valorise l'éditeur français de jeux vidéo, sur la base de la transaction effectuée par Microsoft, à 15 milliards d'euros, soit 121 euros par action.

Outre-Atlantique, après trois jours de pause, la Bourse de New York débute cette semaine écourtée dans le rouge. Avec une publication trimestrielle qui déçoit, en l'occurrence celle de Goldman Sachs qui annonce un bénéfice en baisse de 13% et inférieur aux attentes pour le quatrième trimestre. Le titre lâche 8%.