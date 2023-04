Le debrief Bourse du 18 avril : le CAC 40 toujours plus haut...

information fournie par Boursorama • 18/04/2023 à 18:00

Quatre. C'est le nombre de séances que le CAC 40 a passé dans le rouge sur les 20 dernières. A peine le temps de faire une pause, le voilà donc de nouveau à l'assaut de nouveau sommet et il clôture la journée à +0,47% vers les 7.534 points et presque 3,3 milliards d'euros échangés. La tendance était bien orientée dès la matinée grâce au chiffre de la croissance chinoise. Celle-ci est resssortie à +4,5% en glissement annuel au premier trimestre. Un chiffre meilleur qu'attendu qui est logiquement dû à la fin des mesures sanitaires très restrictives mises en place pour lutter contre le covid. D'un trimestre à l'autre, la croissance du géant asiatique est en hausse de 2,2%.

Aux Etats-Unis, l'ambiance est un peu différente Dow Jones et Nasdaq évoluant dans le rouge à 17h45 : -0,3% pour le premier -0,12% pour le second. En cause notamment des résultats d'entreprises mal accueillis que ce soit pour Bank of America, malgré une publication supérieure aux attentes, Goldman Sachs ou encore Johnson & Johnson. On prendra connaissance des chiffres de Netflix et United Airlines après la clôture du marché.

Valeurs en hausse

C'est une quatrième journée de forte progression pour Orpea qui gagne plus de 50% sur cinq séances glissantes. Rappelons que l'association de défense des actionnaires minoritaires du groupe demande la tenue sans délai d'une assemblée générale. Orpea qui dit lui n'avoir pas reçu, à ce stade, de demande formelle de convocation d'assemblée générale.

Bolloré grimpe aussi alors que le groupe est en négociations exclusives avec l'armateur français CMA CGM pour vendre ses activités transport et logistique, sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros. Effet aussi sur Vivendi contrôlé à 29,5% par Bolloré. Oddo qui a maintienu sa recommadantion à "surperformance" sur Vivendi, avec un objectif de cours de 13,50 euros rappelle que Bolloré pourrait franchir le seuil des 30% du capital de Vivendi. "Notre scénario reste une offre de Bolloré sur Vivendi (et non une cession de titres - toutefois tout à fait possible)", conclut-il.

Ca accélère aussi pour Faurecia, en léger repli hier dans la foulée de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel pourtant supérieure aux attentes. Invest Securities a réitèré son opinion "achat" sur avec un objectif de cours ajusté de 29 à 30 euros.

Sur le CAC 40, les bancaires reprennent du terrain, à l'image de Société Générale ou BNP Paribas.

Valeurs en baisse

Solutions 30 est lanterne rouge du SBF 120 devant SES et Valneva. Elior aussi baisse : ses actionnaires ont massivemn approuvé sa prise de contrôle par Derichebourg.

Sur le CAC 40, c'est Pernod Ricard qui boit la tasse. New Delhi a rejeté une demande du français pour le renouvellement d'une licence l'autorisant à vendre des boissons alcoolisées. Le mois dernier, Pernod Ricard a dit faire face à des "pertes massives" pour son activité en Inde en raison de l'indisponibilité de ses marques de spiritueux dans la capitale depuis six mois liée à ce problème de licence.

Sanofi, Unibail-Rodamco-Westfield et Danone suivent...

LG (redaction@boursorama.fr)