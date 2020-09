Le debrief Bourse du 16 septembre : Paris toujours prudent... mais toujours en hausse avant la Fed

Boursorama • 16/09/2020 à 18:22

On l'a dit hier, les investisseurs n'allaient pas s'enflammer avant la réunion du comité de politique monétaire de la Fed ce soir, même si aucune grosse annonce n'est attendue.

Résultat, le CAC 40 clôture sur une petite hausse +0,13% vers les 5074 points avec, là encore, des volumes qui restent réduits : 2,8 milliards d'euros échangés sur la journée.

C'est aussi plutôt calme sur les marchés américain avec un Dow Jones à +0,8% vers les 17h45 à 28.217 points et un Nasdaq à +0,24% vers les 11.218 points. Petite déception sur la statistique du jour avec les ventes au détail qui n'ont progressé que de 0,6% en août au lieu de +1% anticipé et +0,9% en juillet.

Valeurs en hausse

Le Brent poursuit sa remontée à près de 42 dollars le baril ce qui profite une nouvelle fois à CGG, Vallourec, TechnipFMC ou encore Schlumberger (+6,27%)

Ca va bien aussi pour Maisons du Monde et Soitec. Soitec qui bénéficie lui d'un relèvement d'objectif de cours de BNP Paribas de 100 à 175 euros et d'un conseil maintenu à «surperformance».

Sur le CAC 40, c'est Airbus qui vole en tête des progressions devant Kering qui gagne désormais près de 20% sur un mois.

Valeurs en baisse

Les groupes d'énergie Albioma et Neoen affichent les replis les plus marqués du SBF 120 en compagnie de Lagardère. Peut être en partie à cause Oddo BHF qui a passé ce matin sa recommandation de «neutre» à «alléger» avec un objectif de cours inchangé à 15 euros, estimant que le momentum opérationnel et stratégique était «insuffisamment attractif à court terme» !

De son côté, Elior continue d'avaler des couleuvres : 5e séance de repli consécutive pour le spécialiste de la restauration collective qui perd plus de 10% sur cinq jours

Casino aussi est dans le rouge. Dans ce cas, c'est JP Morgan qui a abaissé sa recommandation de «surperformance» à «neutre» sur le titre du distributeur tout en abaissant son objectif de cours de 47 à 30 euros. Ce sont notamment les difficultés du groupe à réduire son endettement qui inquiètent l'analyste.

Sur le CAC 40 les contre performances du jour sont signées Renault (-1,75%) et Bouygues (-1,31%)

