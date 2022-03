Le debrief Bourse du 16 mars : le CAC 40 repart de l’avant, la Fed dans le viseur

information fournie par Boursorama • 16/03/2022 à 18:10

Après une séance de doutes hier, la Bourse de Paris rebondit nettement.

Ce rebond est porté par la Chine qui s'est engagée à assurer la stabilité des marchés financiers et à travailler à la résolution de la crise du secteur immobilier chinois. Rebond aussi porté par l'espoir d'une issue au conflit en Ukraine.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 3,68% vers les 6588 points dans un volume d'échanges élevé, 6 milliards d'euros échangés ce soir à la clôture.

Du côté des valeurs, le compartiment du luxe reprend des couleurs après les craintes hier sur la croissance chinoise. Hermès avance de presque 8%, Kering de 5,53%, LVMH de 6,59%.

A la hausse aussi, le segment des semi-conducteurs porté par des nouvelles rassurantes venant de Chine. ST Micro progresse de 7,48%.

Le plus fort rebond est pour Société Générale qui avance de 9,13% et pour Renault qui gagne 7,72%.

A l'inverse, les sociétés spécialisées dans la défense, qui ont fortement progressé depuis le début de la crise en Ukraine, cèdent du terrain. Thales perd 1,17%.

Les valeurs dites de refuge à l'instar de Carrefour et Orange sont elles aussi en léger repli.

Contre la tendance également, TotalEnergies perd 0,47% dans le sillage des cours du pétrole.

Sur le SBF 120, le segment automobile tire aussi son épingle du jeu avec Faurecia et Valeo

Soitec, acteur des semiconducteurs s'affiche aussi parmi les plus fortes hausses avec une progression de presque 10%.

A l'opposé, Dassault Aviation est pénalisé par des prises de bénéfices.

Enfin on termine par les marchés américains où la Bourse de New York a ouvert en hausse. L'attention des investisseurs se tourne actuellement du côté de Washington, où la Fed dévoilera dans les prochaines heures ses décisions de politique monétaire. Le marché anticipe un relèvement des taux directeurs de 25 points de base.