Le debrief Bourse du 16 mai : séance au ralenti à Paris

information fournie par Boursorama • 16/05/2023 à 18:00

A l'image d'hier, c'est une séance au ralenti à laquelle on a assisté à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui peine clairement à trouver une direction et qui finit la journée à -0,16% vers les 7.406 points et 2,8 milliards d'euros échangés, c'est peu après seulement 2,2 milliards hier.

Outre-Atlantique, les marchés s'inquiétent, eux, du ralentissement de la consommation. Les ventes au détail ont moins rebondi que prévu en avril, à +0,4% alors que Home Depot, le groupe de distribution pour l'équipement de la maison, a revu à la baisse sa prévision de ventes annuelles, en raison d'un ralentissement de la demande face à l'inflation. A 17h45, le Dow Jones abandonne 0,6% alors que le Nasdaq et en légère progression de 0,16%.

Valeurs en hausse

Technip Energies domine le SBF 120. La coentreprise du groupe français et de Consolidated Contractors Company a remporté un contrat "majeur" de gaz naturel liquéfié (GNL) au Qatar.

Ca roule aussi pour Faurecia. Stellantis a annoncé son entrée à hauteur de 33% au capital de Symbio, coentreprise du domaine des piles à hydrogène de l'équipementier automobile avec Michelin. Les deux groupes conservent chacun un tiers de la société.

Airbus volait plus haut que les autres sur le CAC 40. Le géant de l'aéronautique qui selon Bloomberg pourait bénéficier d'une importante commande d'avions gros porteurs A350 et A330neo de la part de la compagnie américaine Delta Air Lines.Safran est aussi bien orienté.

Alstom, quant à lui, glisse toujours sur de bons rails : 4e séance dans le vert pour l'équipementier ferroviaire.

Sur le SRD, Nanobiotix rebondit de 14,9% après 5 séances de prises de bénéfices, porté par l'espoir que la biotech concrétise bientôt un accord avec un grand acteur de l'industrie pharmaceutique.

Autre biotech en progression, Adocia (+9%) alors qu'Olivier Soula succède à son père Gérard Soula au poste de directeur général.

Valeurs en baisse

Toujours volatil OVH Cloud signe le décrochage le plus marqué du SBF 120 devant Ubisoft qui publie ses résultats annuels ce soir.

Sur le CAC 40, c'est Bouygues qui recule après une publication trimestrielle qui n'a pas convaincu. Sur la période, le résultat net part du groupe est négatif à hauteur de 134 millions d'euros mais le résultat opérationnel courant des activités ressort à 9 millions, contre -66 millions au premier trimestre 2022. Le groupe a confirmé ses objectifs 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités.

Enfin sur le SRD, c'est le grand écart pour DBV qui avait pris 22% hier sans raison précise et qui reperd 12,3% aujourd'hui.

LG (redaction@boursorama.fr)