Le debrief Bourse du 15 mars : la Chine fait rechuter le CAC 40

information fournie par Boursorama • 15/03/2022 à 18:08

La résurgence de l'épidémie de Covid en Chine pèse sur les marchés. A ce facteur s'ajoutent les inquiétudes liées à l'Ukraine et la prudence de mise à la veille des décisions de Fed sur les taux. Bref, la volatilité gouverne toujours.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,23% vers les 6355 points.

Du côté des valeurs, celles exposées à la Chine, à l'instar du luxe, chutent. Hermès lâche par exemple 3,13%. LVMH -1,45%.

La Chine, premier importateur de pétrole, pénalise aussi les cours de l'or noir qui chutent. Après avoir évolué en territoire négatif, TotalEnergies se stabilise et finit à l'équilibre.

Les inquiétudes vis-à-vis de la croissance chinoise font aussi vaciller ArcelorMittal : -1,47%.

A l'inverse, le rebond se poursuit pour l'automobile. Renault avance de 2,27%. Michelin de 1,77%.

Le segment de la défense rebondit aussi : Thalès avance de 1,64%.

Sur le SBF 120, le segment des renouvelables a toujours la cote avec Neoen, presque 5% de hausse.

Ipsen bénéficie de son côté d'un relèvement d'objectif de cours de JP Morgan qui passe à 88 euros contre 80 précédemment.

A l'inverse, Ubisoft chute de plus de 6%. Le titre est plombé par son exposition en Ukraine et en Russie, et par une cyberattaque.

Les parapétrolières à l'instar de CGG sont pénalisées par des prises de bénéfices.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés US. Wall Street tente un rebond malgré la perspective d'annonces de la Fed mercredi soir et la chute des cours du pétrole.