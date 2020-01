Le debrief Bourse du 15 janvier : le CAC 40 se replie avant la signature de l'accord de phase 1

Boursorama • 15/01/2020 à 18:41

L'art de la Bourse, c'est d'anticiper. Est-ce pour cela que le CAC 40 a terminé en repli de 0,14% vers les 6033 points alors que l'accord de phase 1 tant attendu entre les Etats-Unis et la Chine devrait être finalisé aujourd'hui peu après la clôture du marché français.

Oui mais ! Après ce préalable il y aura un accord de phase 2 qui pourrait être divisé en plusieurs tranches. De nouvelles négociations dont on ignore encore la date d'ouverture et qui pourraient bien apporter leur lots de tensions et de nouveaux coups d'éclat... D'où peut-être cette réaction plutôt timorée des marchés.

Enfin pour être honnête une réaction toimorée sur les marchés européens parce que les marchés américains, eux, vont bien. Le Dow Jones continue à battre des records, en hausse de 0,5% vers 17h45 à 29.085 points et le Nasdaq en hausse de 0,4%, à 9.286 points ! Mais où s'arrêteront-ils ?

Valeurs en vue

En baisse

Seb est à nouveau sous pression , lanterne rouge du SBF 120 et signant une 3e séance de baisse

Les valeurs financières se replient également à l'image de BNP Paribas, Axa ou encore CNP Assurances.

Ça freine aussi sur les valeurs de l'auto comme Peugeot et Michelin.

En hausse

Décidément très volatil en ce moment, le laboratoire Ipsen signe la plus forte hausse du SBF 120 après cinq séances consécutives dans le rouge.

Une fois n'est pas coutume Eurazeo est également aux avant-postes des hausses grâce sans doute un peu à Goldman Sachs passé de "neutre" à "acheter" sur le titre avec un objectif de cours légèrement remonté de 75 à 76 euros.

Altran grimpe aussi pour se rapprocher du nouveau prix de 14,50 euros proposé hier par Capgemini.

Sur le CAC 40, L'Oréal bat un nouveau record absolu à 269,80 euros en cours de séance, de même que Hermès à 709,60 euros

Safran aussi prenait de l'altitude (+1,2%). Goldman Sachs a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter sur le titre, tout en augmentant son objectif de cours de 159 à 169 euros. Malgré les déboires du 737max motorisé par la coentreprise de Safran et GE, Goldman Sachs estime que le résultat opérationnel devrait encore progresser de 11 % en 2020, ce qui reflète la vigueur de l'activité.

