Le debrief Bourse du 14 avril : le CAC 40 de retour vers ses sommets de 2000

Boursorama • 14/04/2021 à 18:18

Allez revoilà le CAC 40 au-dessus des... 6200 points. Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,4% vers les 6.209 points. Il a même touché les 6217 points 74 points en séance, un plus-haut depuis... novembre 2000, excusez du peu.

Aux Etats-Unis alors que commence la saison des résultats trimestriels, notamment celles des grandes banques américaines. Si Goldman Sachs est salué par les investisseurs c'est moins le cas de Wells Fargo et JP mogan malgré de bons chiffres. A 17h45, le Dow jones grimpe de 0,7% vers les 33.902 points alors que le Nasdaq lui est un peu fébrile à -0,3% vers les 13.954points. A noter l'introduction, on en parlait ce midi, de la plateforme d'échanges de cryptmonnaie Coinbase, dont la valorisation atteint déjà 65 milliards de dollars. A 20h on surveillera, la publication du beige book de la Fed qui fait le point sur l'évolution de l'économie sur les deux derniers mois.

Valeurs en hausse

On commence par la progression de 13,2% de la biotech DBV dans de gros volumes, sans nouvelle particulière

Derrière, tir groupé de parapétrolières Vallourec, CGG, technipFMC dans la foulée de l'appréciation des cours du brent vers 66,25 dollars le baril alors que les stocks de brut américains ont baissé plus que prévu

Sur le CAC 40, c'est LVMH qui brillait. Le géant du luxe continue à impressionner le marché avec des ventes en croissance organique de 30% à 14 milliards d'euros au premier trimestre 2021. LVMH est toujours porté par sa division mode et maroquinerie, en progression organique de 52%, à 6,7 milliards quand les analystes tablaient sur une hausse de 27%. Des beaux résultats qui portent également Kering, Hermès dans une moindre mesure.

Ca va bien aussi pour les valeurs de l'aéronautique défense comme Airbus et Thales

Valeurs en baisse

Technip Energies ne profite pas de la hausse du brut et affiche la plus forte baisse du SBF 120 devant Seb

Repli aussi pour Nextiy. Le promoteur immobilier annonce avoir réalisé son émission d'OCEANE 2028, d'un montant nominal de 240 millions d'euros. Il permettra d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat d'une partie des OCEANE en circulation à échéance 2023.

Sur le CAC 40, ce sont, Michelin, Capgemini et Teleperformance qui cèdent le plus de terrain avec des reculs toutefois inférieurs à 2%

LG (redaction@boursorama.fr)