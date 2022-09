Le debrief Bourse du 12 septembre : le CAC 40 démarre la semaine en fanfare !

information fournie par Boursorama • 12/09/2022 à 18:02

Et de cinq ! Cinq séances de hausses consécutives pour le CAC 40 qui commence cette semaine avec ma foi une belle progression de 1,95% et qui reprend la barre des 6300 pts, vers les 6.333 points. Petit bémol quand même les volumes qui restent plutôt faibles, à 3,1 milliards d'euros . A noter aussi l'euro évolue désormais à 1,012 dollar

Aux Etats-Unis, c'est vert également alors qu'on prendra demain connaissance des chiffres d'inflation pour le mois d'aout. A 17h45, le Dow Jones est à +0,9% vers les 32.444 et le Nasdaq +1% vers les 12.241 pts

Valeurs en hausse

Toujours très volatiles, les parapétrolières bénéficient du rebond du Brent au-delà de 94,50 dollars à l'image de Vallourec en tête du SBF 120 et CGG alors que les négociations patinent avec l'Iran sur le dossier nucléaire ce qui éloigne la perspective d'un retour du pétrole iranien sur le marché. CGG a par ailleurs annoncé que sa filiale Sercel a finalisé l'acquisition de l'activité logiciels d'ION Geophysical Corporation

Atos aussi poursuit son rebond après avoir été bien attaqué la semaine dernière. Vendredi, c'est la société de gestion Sycomore Asset Management, actionnaire minoritaire d'Atos, qui a déclaré souhaiter la démission du président du groupe, Bertrand Meunier, et le remplacement des membres les plus anciens du conseil d'administration par des spécialistes du secteur.

Faurecia aussi poursuit son rebond alors que sur le CAC 40, c'est Renault qui est en pole position devant BNP Paribas, Aribus et Alstom

Valeurs en baisse

Orpea décroche lourdement, lanterne rouge du SBF 120 avec une chute de plus de 21%. Le spécialiste de la dépendance, dans la tourmente depuis le début de l'année, a s'attendre à une forte baisse de sa marge brute d'exploitation à 18% au premier semestre contre 24% au S1 2021. En cause, l'inflation et la fin des subventions publiques liées au Covid. Pire Orpea estime que cette baisse de la rentabilité va se poursuivre au second semestre. Une mauvaise nouvelle qui a également impacté Korian en baisse de 3%

MycPhy, et Elior sont également en repli sur le SBF 120, seules deux valeurs du CAC 40 sont dans le rouge : Worldline et STMicro

LG (redaction@boursorama.fr)