Le debrief Bourse du 12 janvier : faute de nouveaux catalyseurs, le CAC 40 fait du surplace

Boursorama • 12/01/2021 à 18:11

Faute de nouveaux catalyseurs, et après la forte hausse depuis le début de l'année, le marché fait désormais du surplace

Le CAC 40 termine la séance en repli de 0,2% vers les 5650 points dans un volume d'échanges relativement faible à 3 milliards d'euros

Du côté des valeurs,

Veolia est recherché après une émission obligataire à taux négatif. Le titre gagne 4,15%, plus forte hausse de l'indice

Engie bien orienté également +2,58% grâce à Goldman Sachs, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe avec un objectif de cours rehaussé de 13,90 à 15,40 euros

Le secteur automobile profite des propos de Renault qui se dit confiant dans sa capacité à redresser sa rentabilité financière en augmentant ses ventes les plus rentables. Le groupe anticipe un rebond de 10-15% du marché en 2021 et les investisseurs saluent une hausse du carnet de commandes en décembre. Le titre gagne 1,74% et se fait même devancer en fin de séance par Michelin + 3,26 % et par Peugeot + 3,13%

Par ailleurs, les taux longs poursuivent leur remontée ce qui permet aux valeurs bancaires de grimper à l'instar de Crédit Agricole : +1,28%

A l'inverse, le luxe est à la peine avec l'Oréal pénalisé par un possible tour de vis face à une situation sanitaire dégradée. Le titre lâche 1,51%. Kering recule de son côté de 1,30%

Et Air Liquide qui affiche la plus forte baisse : 1,62%

Sur le SBF 120,

Le pétrole repart de l'avant et permet à TechnipFMC de gagner 7,47%, première place de l'indice

Faurecia est porté par la tendance à la hausse du jour dans le secteur

A noter Solutions 30 qui affiche une deuxième séance de hausse +3,41%, bénéficiant de l'annonce d'un contrat pour la fibre en Italie

A l'inverse, Eramet chute lourdement après avoir indiqué que la situation de sa filiale calédonienne SLN était critique en ce début d'année dans "un contexte sociétal très perturbé" et ce en dépit des avancées du plan de sauvetage.

Outre-Atlantique, c'est également la prudence qui gouverne à l'approche du début de la saison des résultats du quatrième trimestre. Au moment de la clôture parisienne, le Dow Jones et le Nasdaq évoluent dans le vert tandis que le Sandp500 se replie légèrement.