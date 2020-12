Le debrief Bourse du 12 décembre : le CAC 40 tient la pause après la BCE

Boursorama • 10/12/2020 à 18:05

Le CAC 40 clôt cette séance de jeudi sur une petite hausse de 0,05% vers les 5550 points et 3,7 milliards d'euros échangés. Si vous regardez la courbe de l'indice aujourd'hui, vous avez un tracé plutôt étal avec un trou à partir de 14h30 puis une remontée. On attendait la BCE, elle n'a pourtant pas surpris outre mesure, en relevant le montant de son programme d'achat d'urgence pandémique de 500 milliards d'euros tout en le prolongeant au moins jusqu'à fin mars 2022. Elle a également prolongé ses prêts aux banques à taux négatifs, et augmenté le montant éligible.

L'institution a aussi précisé que la reprise de la croissance devrait être moins prononcée qu'attendu l'année prochaine, mais elle devrait accélérer plus nettement qu'anticipé en 2022

Non, la - mauvaise - surprise est venue des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Elles ont progressé à 853.000, contre 716.000 la semaine précédente, un chiffre révisé à la hausse par rapport à l'estimation initiale de 712.000).

Sur le marché américain, on assiste donc à une évolution contrastée avec un Dow Jones qui gagne est stable à 17h45 vers les 30.047 points et un Nasdaq à +0,7% vers les 12.422 points. C'est aujourd'hui que Airbnb fait son entrée sur les marchés : le titre pourrait commencer à coter à 150 dollars pour un prix d'introduction à 68 dollars, pourtant déjà relevé plusieurs fois...

A noter enfin, la hausse de près de 4% du prix du baril avec un Brent qui s'échange désormais à près de 51 dollars.

Valeurs en hausse

Et bien on retrouve donc sans surprise un tir groupé de valeurs pétrolières et parapétrolières avec TechnipFMC, CGG, Total, Maurel et Prom et Vallourec

Sur le CAC 40, Alstom file le train à Total. Le spécialiste du ferroviaire profite notamment d'une recommandation confirmée à l'achat par Oddo BHF avec un objectif de cours à 52 euros.

Valeurs en baisse

Toujours sous pression aussi Solutions 30. Le fournisseur de services d'assistance numérique a saisi l'AMF et lancé une action en justice, en réaction aux accusations anonymes de fraudes auquel il est confronté.

Derrière, on retrouve Elis et Spie...

Sur le CAC 40, les bancaires étaient sous pression à l'image de Société Générale et BNP Paribas.

Le marché continue à sanctionner STMicro. (-1,67%) alors que le spécialiste des semi-conducteurs a lancé un avertissement sur résultats repoussant à 2023 son objectif de chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, et revu à la baisse sa perspective de marge opérationnelle.

