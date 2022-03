Le debrief Bourse du 11 mars : le CAC 40 veut croire à une désescalade

information fournie par Boursorama • 11/03/2022 à 17:50

Encore une séance agitée à la Bourse de Paris, il suffit de regarder le graphique du CAC 40 pour s'en convaincre, mais qui termine dans le vert. Les investisseurs espérant une désescalade alors que Vladimir Poutine aurait évoqué un "rapprochement" de point de vue entre l'Ukraine et la Russie.

Tout cela est bien sûr encore bien fragile alors que les opérations sur le terrain se poursuivent mais ça suffit à ramener un peu de confiance sur les marchés avec un CAC 40 qui finit la journée à +0,85% vers les 6260 points. Sur la semaine, il aura gagné un peu plus de 3% grâce à la séance hors norme de mercredi

Autre motif de confiance la Commission européenne a adressé aux États membres des propositions afin de soutenir l'économie de l'UE dans ce contexte de guerre : les 27 pourraient ainsi s'accorder sur une aide temporaire en matière de liquidité à toutes les entreprises touchées par la crise, ainsi que sur une aide destinée à couvrir les surcoûts générés par la hausse des prix de l'énergie.

Aux Etats-Unis, la situation est contrastée entre un Dow Jones qui grimpe de 0,5 à 17h45 vers les 33.343 points et un Nasdaq qui lui recule de 1,2% vers les 12977 points

Valeurs en hausse

Rubis, grâce à des résultats 2021 appréciés pour le spécialiste du stockage et de la distribution de produits pétroliers. Le bénéfice net part du groupe s'est notamment établi à 293 millions d'euros et le résultat opérationnel courant a grimpé de 7%, à 392 millions d'euros. Compte tenu de ces éléments, le dividende a été relevé de 1,80 à 1,86 euro. Le groupe a précisé qu'il n'avait pas d'opérations ou d'actifs en Ukraine et ne qu'il ne s'approvisionnait pas auprès de fournisseurs ukrainiens ou russes.

Soitec aussi se distingue. Le groupe qui a annoncé la mise en place d'une unité de fabrication en France, destinée à de nouveaux substrats en carbure de silicium.

Ca va bien aussi pour Spie grâce à un résultat net part du groupe 2021 plus que triplé (+217,9%) à 169,1 millions d'euros. La société proposera un dividende de 0,60 euro par action, en hausse de 36,4%.

Valneva a annoncé qu'il s'attendait à recevoir une recommandation positive de l'Union Européenne pour son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19 au mois d'avril.

Et puis sur le CAC 40 Airbus et Safran reprennent de l'altitude et Essilorluxottica voit loin. Les résultats 2021 du spécialiste de l'optique ont plu aux investisseurs, tout comme ses ambitions alors qu'il vise une marge d'exploitation ajustée comprise entre 19 à 20% à l'horizon 2026

A noter aussi le fort rebond technique de deux biotechs : Adocia et Poxel

Valeurs en baisse

On assiste à des prises de bénéfices sur Eramet qui progresse de plus de 80% depuis le début de l'année

Ca freine à nouveau pour les valeurs de l'auto Renault ou Valeo

Et puis, il y a toujours des courants d'air aussi pour Maisons du Monde, en dépit de la publication 2021 solide dévoilée hier.

LG (redaction@boursorama.fr)