Le Debrief Bourse du 11 janvier : le CAC 40 rebondit de 0,95%

information fournie par Boursorama • 11/01/2022 à 18:20

Bon il n'est pas aussi vigoureux que ce qu'on a eu dans la journée mais on tient quand même notre rebond. Le CAC 40 finit la journée à +0,95% vers les 7183 points et 3,67 milliards d'euros échangés.

Il faut dire que Wall Street n'a pas vraiment porté la tendance avec des indices indécis, un Dow Jones qui s'affiche en très légère baisse de 0,1% à 17h45 vers les 36.019 points et un Nasdaq qui reprend un peu de hauteur : +0,7% vers les 15 054 points. Pendant ce temps-là, Jerome Powell est auditionné par une commission du congrès qui doit prolonger son mandat de 4 ans à la tête de la Fed.

Valeurs en hausse

Eh bien c'est Valneva qui reprend presque tout le terrain perdu hier

Derrière on retrouve Technip Energies qui va acquérir 1,8 million de ses propres actions auprès de TechnipFMC au prix de 13,15 euros par titre. La transaction s'inscrit dans le cadre de la cession annoncée par TechnipFMC d'une partie de sa participation dans la société. TechnipFMC qui signe d'ailleurs l'une des plus fortes baisses alors qu'il a annoncé qu'il allait quitter Euronext Paris à l'issue de la séance du 17 février. Il restera coté à la Bourse de New York, son siège opérationnel se trouvant désormais principalement à Houston au Texas.

Ubisoft continue lui sur sa lancée alors que sur le CAC 40 c'est Saint-Gobain qui domine les hausses

Capgemini profite, lui, de l'initiation de couverture par Jefferies. Le courtier américain reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours à 270 euros, dans le cadre d'une étude consacrée aux perspectives 2022 du secteur des logiciels.

Toujours sur le CAC 40, Alstom était sur de bons rails aujourd'hui après l'annonce d'un contrat-cadre d'au moins 1,8 milliard d'euros pour fournir jusqu'à 200 trains à Norske Tog, la compagnie ferroviaire publique norvégienne. Le montant de la première commande ferme de 30 trains s'élève à 380 millions d'euros et la livraison des nouveaux trains interviendra début 2025.

Valeurs en baisse

On a des prises de bénéfices sur Trigano, lanterne rouge du SBF 120, devant SES et technipFMC.

Sur le CAC 40 c'est Safran qui perd un peu d'altitude après, toutefois, 8 séances de hausse.

LG (redaction@boursorama.fr)