Le debrief Bourse du 10 février : résultats au second plan, inflation américaine record

information fournie par Boursorama • 10/02/2022 à 18:23

La séance est marquée par la publication des résultats annuels de plusieurs sociétés du CAC 40 mais ils se voient pour la plupart relégués au second plan du fait d'une inflation record aux Etats-Unis. Avec une augmentation de 7,5% sur un an en janvier, l'inflation américaine est désormais au plus haut depuis février 1982.

La question pour le marché c'est bien entendu de savoir si cette accélération aura un impact sur la prochaine hausse des taux décidée par la Fed.

Résultat, le CAC 40 termine la séance dans le rouge : -0,41% mais préserve les 7000 points.

Du côté des valeurs,

Unibail-Rodamco-Westfield gagne presque 8%. Le marché salue l'annonce de la foncière commerciale qui dit s'attendre à une amélioration de son résultat récurrent en 2022. Toutefois les résultats de 2021 restent sous pression avec un recul des loyers en raison des nombreux jours de fermeture à cause du Covid-19.

En hausse aussi, Société Générale qui annonce un quasi-quadruplement de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la baisse des charges liées à la pandémie et au rebond de la banque de détail et des activités de marché. Le titre progresse de 3,24%.

A l'inverse, malgré une croissance meilleure qu'attendu de ses ventes au T4, la marge d'exploitation et le bénéfice par action de l'Oréal déçoivent le consensus. Résultat le titre recule de presque 2%.

Le titre d'ArcelorMittal est également pénalisé par le marché : -1,14%. Malgré un bénéfice net record en 2021, le groupe a prévu que la décarbonation de ses activités, surtout en Europe, constituait un « risque » financier pour le groupe.

En baisse aussi TotalEnergies qui se replie de 0,9%, pénalisé par des prises de bénéfices . Le groupe affiche des résultats record au titre du quatrième trimestre 2021, grâce à la forte augmentation du prix des hydrocarbures.

Côté baisses, c'est Hermès ce soir qui est lanterne rouge -3,6% en raison de la tension sur les taux longs qui pénalise le secteur.

Et pour finir un mot aussi sur le SBF 120 où Atos perd 4,5% après l'annonce d'une dépréciation d'actifs de 2,4 milliards d'euros.