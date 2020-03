Le Coronavirus, un danger mortel pour la solidarité européenne ?

France 24 • 30/03/2020 à 12:12

Des frontières qui se ferment, des restrictions pays par pays et une Union européenne quasi inaudible. C'est l'avertissement lancé par Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, samedi 28 mars. Il appelle à plus de solidarité, à l'image des transports de malades français et italiens vers le Luxembourg ou l'Allemagne, où les hôpitaux ne sont pas encore saturés.