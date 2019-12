"L'ascension de Skywalker", la fin de la saga Star Wars

France 24 • 18/12/2019 à 14:25

Dans cet épisode 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur le neuvième et dernier épisode de la saga Star Wars : très attendu par les fans, "L'ascension de Skywalker" déçoit... Également à voir en salles cette semaine, Juliette Binoche et Catherine Deneuve dans "La Vérité", le nouveau film du Japonais Hirokazu Kore-Eda. Et "Les filles du docteur March", une nouvelle version sur grand écran du célèbre roman de Louisa May Alcott.