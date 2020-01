L'après-Brexit : quelles relations entre Paris et Londres ?

France 24 • 31/01/2020 à 18:33

Le 31 janvier 2020 à minuit, le Brexit étant officiellement acté, un nouveau bras de fer va s'engager des deux côtés de la Manche. Il va falloir en effet redéfinir les relations entre la France et le Royaume-Uni. Alors que démarre une période de transition et de négociation de nouveaux accords, nous rencontrons l'ambassadeur britannique en France, Edward Llewellyn, pour discuter de l'état des relations franco-britanniques et des changements causés par le Brexit.