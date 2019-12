Josep Borrell : "Nos projets d'aide à l'Ukraine sont les plus importants de l'histoire de l'action exterieure de l'UE"

France 24 • 16/12/2019 à 14:14

Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, s'exprimait lors du dernier Conseil européen à Bruxelles. Il estime que le Brexit va être une grande perte pour l'Union européenne du point de vue de la sécurité et de la défense, perte qu'il faudra tenter de compenser par des accords stratégiques avec le Royaume-Uni.