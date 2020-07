Jean Pisani-Ferry : "Il ne faut pas laisser les entreprises viables faire faillite"

France 24 • 17/07/2020 à 16:57

Professeur d'économie à Sciences Po, Jean Pisani-Ferry vient de cosigner une étude visant à définir une stratégie face à la crise historique que nous vivons. Alors que le PIB s'est contracté de 30 % en avril et n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant, il suggère d'injecter 50 milliards dans l'économie française. "Les entreprises ont pris un choc beaucoup plus profond que les ménages. Il faut empêcher qu'elles tombent, car ce serait une perte de substance économique", prévient l'économiste, qui plaide aussi pour une relance de la consommation et l'octroi de bons d'achats fléchés.