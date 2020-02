"Je pense que c'est irréaliste de vouloir ramener la dette de Paris à zéro !" selon Cédric Villani

Ecorama : La Grande Interview • 10/02/2020 à 14:05

Situation économique de Paris, attractivité, logement, économie sociale et solidaire, impôts locaux, alliance de second tour : Cédric Villani, député de l'Essonne et candidat à la mairie de Paris était l'invité de l'émission Ecorama du 10 février 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com