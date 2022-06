Investir de manière responsable avec des ETF ESG

information fournie par Boursorama • 30/06/2022 à 17:45

Dans ce replay, Serge Ngoube, ETF product manager chez Euronext explique comment les ETF, également appelés fonds indiciels ou trackers, ont "fait leur trou" sur le marché français. Il revient sur l'évolution du marché des ETF et détaille le développement des ETF dits ESG (pour critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et sa pertinence pour les investisseurs individuels qui souhaitent épargner de façon responsable.

La 2e édition du e-salon de l'investisseur individuel BoursoLive-Les Rencontres s'est tenue les 27 et 28 juin. L'occasion d'assister en direct à de nombreuses conférences et tables rondes.