Intempéries en Australie : Après les incendies et les inondations, les tempêtes de sable

France 24 • 20/01/2020 à 17:33

Depuis septembre dernier, l'Australie fait face à de violents changements climatiques. Après plus de quatre mois de combat acharné contre les incendies qui détruisent la flore australienne et ses animaux, le pays du kangourou doit maintenant s'armer contre les déchaînements de pluies de grêle, mais aussi des tempêtes de vents allant à plus de 100km/h.