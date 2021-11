Innovation technologique : comprendre l'impact de cette mégatendance

information fournie par Boursorama • 03/11/2021 à 09:00

L'innovation technologique et son accélération ont profondément modifié l'économie et notre quotidien. Une tendance qui va se poursuivre et s'amplifier dans les années à venir. Autant de caractéristiques qui font de l'innovation technologique un thème d'investissement de long terme intéressant. Omar Moufti, stratégiste thématique chez BlackRock explique comment le décliner concrètement en secteurs d'activité.

