Incendie de Notre-Dame : un an après, le chantier de la cathédrale en sommeil

France 24 • 15/04/2020 à 10:45

Il y a un an, jour pour jour, un terrible incendie a dévasté une large partie de la Cathédrale de Notre Dame de Paris. Depuis, les travaux de restauration ont été retardés d'abord par les risques de contamination par le plomb, puis par les vents exceptionnellement violents cet hiver et aujourd'hui, ils sont suspendus à cause du Covid 19. Jean-Louis Georgelin, ex chef d'état major des armées chargé par Emmanuel Macron de la restauration de la cathédrale a déclaré à France 24 qu'il sera malgré tout possible de poursuivre les travaux comme prévu et rouvrir Notre Dame au public en 2024. Un reportage cosigné par Catherine Norris Trent, Armelle Caux et Alexandra Renard.