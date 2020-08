Hommage à DJ Arafat, un an après son décès : regardez notre émission enregistrée avec lui en 2018

France 24 • 14/08/2020 à 13:47

Un an après le terrible accident de moto qui a coûté la vie à DJ Arafat en Côte d'Ivoire, nous vous proposons de revoir notre émission enregistrée en août 2018 avec celui que l'on surnomme "le Yorobo". Le roi du coupé-décalé, qui a inspiré des millions de jeunes en Côte d'Ivoire, en Afrique et au-delà, s'était livré à cœur ouvert, revenant sur son enfance, sur ses joies et sur ses peines... Dans cet épisode, retrouvez aussi une vidéo surprise de Maître Gims.