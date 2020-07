France 24 • 07/07/2020 à 09:57

Les géants de la tech - Google, Facebook et Twitter notamment -, prennent leurs distances avec les autorités de Hong Kong et refusent désormais de communiquer les informations de leurs utilisateurs, le temps d'analyser les détails de la récente loi de sécurité. L'application TikTok va même plus loin et se retire du territoire.