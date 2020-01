Gastronomie africaine : les cuisines du continent en ébullition

France 24 • 20/01/2020 à 11:31

Restaurants chics, food trucks, épiceries fines et festivals dédiés... Les cuisines africaines séduisent de plus en plus en dehors du continent. Notre invitée, cette semaine, est l'une des ambassadrices de la gastronomie africaine : Anto Cocagne, alias "le Chef Anto". Elle nous parle des idées reçues qui persistent vis-à-vis d'un continent pourtant pluriel, riche en produits et en projets. Elle nous dévoile aussi ses recettes fétiches, qui revisitent les classiques traditionnels.